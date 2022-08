UFFICIALE - 32esimi Coppa Italia, il Giudice Sportivo: 2 turni a Faraoni, multa al Verona

È uscito il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo a proposito dei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

È uscito il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo a proposito dei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Due turni di squalifica a Marco Davide Faraoni, esterno dell'Hellas espulso nel pesante 1-4 subito contro il Bari, mentre tra i pugliesi salterà il prossimo turno Valerio Di Cesare, arrivato alla seconda sanzione. Ammoniti con sanzione anche Vlad Chiriches della Cremonese (1500 euro per via di proteste nei confronti degli ufficiali di gara) e Petar Stojanovic dell'Empoli (2000 euro per simulazione).

Infine le ammende alle società: 10.000 euro all'Hellas Verona per via di cori contenenti denigrazione territoriale dei propri tifosi verso quelli del Bari, 5.000 allo Spezia per "cori beceri di matrice di altra tifoseria", 3.000 euro al Como per una bottiglia di vetro lanciata dagli spalti sul terreno di gioco e 1.000 al Bari per due petardi lanciati dai loro sostenitori nel settore sottostante.