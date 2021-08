UFFICIALE - Juventus, preso il giovane Ihattaren: subito in prestito alla Sampdoria

La Juventus conclude il colpo per il futuro, depositando il contratto di Mohamed Ihattaren. Trattativa lampo per il gioiellino classe 2002, iniziata e conclusa nel giro di un giorno, che viene prelevato dal PSV Eindhoven. Il centrocampista olandese va a rafforzare l'organico bianconero, ma lascia subito i bianconeri per andare in prestito alla Sampdoria. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.