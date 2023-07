UFFICIALE - Milan, ecco il settimo colpo di mercato: l'esterno arriva dal Villarreal

Adesso è ufficiale: Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan.

TuttoNapoli.net

Adesso è ufficiale: Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato il club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L'attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria. Samuel Chukwueze vestirà la maglia numero 21".

Le cifre dell'affare: per il calciatore un quinquennale da circa 4 milioni l’anno

L’esterno d’attacco arriva a titolo definitivo dal Villarreal con un’operazione da 20 milioni di euro più 8 di bonus, per lui un quinquennale da circa 4 milioni l’anno. Non partirà per gli Stati Uniti ma rimarrà ad allenarsi a Milanello: non è da escludere che possa fare anche qualche lavoro insieme alla Primavera di Ignazio Abate per raggiungere più rapidamente la condizione ideale.