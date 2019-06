ULTIM'ORA - Roma, ecco Spinazzola: è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Leonardo Spinazzola da qualche minuto è arrivato insieme al suo procuratore Davide Lippi a Villa-Stuart, a Roma, per sottoporsi a visite mediche. Il laterale classe '93 è pronto a dare il via alla sua avventura nella Capitale e dopo aver sostenuto i test atletici sottoscriverà il contratto col club giallorosso. In cambio alla Juventus, oltre a un conguaglio economico, il terzino classe '99 Luca Pellegrini.