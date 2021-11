Verona-Empoli, le formazioni ufficiali: l'azzurro Luperto parte ancora titolare

Hellas Verona-Empoli è il primo posticipo del lunedì della tredicesima giornata di campionato con Tudor che a sorpresa non schiera Lazovic dal primo minuto ma sulla fascia manda in campo Casale come già successo contro Napoli e Sassuolo. In avanti confermatissimi Caprari e Simeone supportati da Barak. Nell'Empoli Haas vince il ballottaggio con Zurkowski mentre in attacco ritrova spazio Cutrone con Di Francesco che scala sulla trequarti. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak; Caprari, Simeone. All. Tudor

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Henderson; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli