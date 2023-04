VIDEO - Che festa a Salerno: come un trofeo aver rinviato la festa del Napoli

A Salerno si festeggia per il pareggio della Salernitana al Maradona, che ha solo rinviato la festa scudetto del Napoli.

A Salerno si festeggia per il pareggio della Salernitana al Maradona, che ha solo rinviato la festa scudetto del Napoli. Tantissimi tifosi granata si sono raggruppati all'esterno dello Stadio Arechi e sono scesi in strada per esultare non non tanto per il punto conquistato, ma per aver rimandato i festeggiamenti dello scudetto al Napoli. Di seguito le immagini.