VIDEO - "Fieri di voi", che accoglienza per l'Inter a San Siro

Era stata annunciata una grande accoglienza per l'Inter prima della sfida contro il Napoli e il tifo nerazzurro non ha tradito le attese. La Curva Nord ha accolto i suoi beniamini con il gigantesco striscione "Fieri di voi" ed ha applaudito l'arrivo della squadra, cercando di aiutarla a dimenticare la delusione dell'eliminazione in Champions League.