Accostato al Napoli, Farioli racconta il suo calcio: "Ispirato a Sacchi, Allegri e Mourinho"

Francesco Farioli è uno dei giovani allenatori che hanno più impressionato in Europa in questa stagione.

TuttoNapoli.net

Francesco Farioli è uno dei giovani allenatori che hanno più impressionato in Europa in questa stagione. Il tecnico del Nizza, squadre che sta lottando per accedere alla prossima Champions League, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Se mi chiedete i miei riferimenti, è normale citare il Barcellona di Guardiola o l’Ajax di Cruijff, o il Milan di Sacchi. Squadre epocali che hanno cambiato il calcio.

Ma per me diventa difficile non ricordare l’Inter di Mourinho o per certi versi la Juventus di Allegri. La fase in cui devi chiuderti o stare più basso, sebbene non mi piaccia che la squadra abbia questo atteggiamento, è una fase della partita in cui sei costretto e per questo va allenata. Oggi una squadra completa e competitiva è una squadra che sa fare tutte le fasi in modalità diversa e che sa essere ben amalgamata dentro queste fasi. Mi sento un allenatore italiano al 100% se si parla di essere meticoloso e attento al dettaglio, mentre se parliamo di essere speculatori direi 0%, dipende dalla definizione che si dà di allenatore italiano".