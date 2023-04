ADL su Kvaratskhelia: "Rinnovo? Basta rompere! Ha già firmato per 5 anni"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto al Coni parlando alla stampa presente

Rinnovo Kvaratskhelia? "Ma la volete finire di rompere? Ma i contratti si è in due a farli, quindi che vuol dire? Uno negozia e poi il contratto va avanti per cinque anni, mica per uno".