Ag. Jorginho: "E' migliorato tanto grazie a Sarri. Ritorno in serie A? Nel calcio tutto è possibile"

A Radio Sportiva è intervenuto il procuratore dell'ex azzurro Jorginho, Joao Santos che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Jorginho ha imparato tanto ai tempi di Napoli con Sarri. Potrà fare molto bene al prossimo Europeo e perchè no al prossimo Mondiale.



Ritorno in serie A? Nel calcio tutto è possibile. la voglia di tornare c'è sempre. Con l'esperienza acquisita in Premier potrebbe dare un grande contributo in A. Può giocare in 2-3 squadre che lottano per lo scudetto"