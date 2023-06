Ag. Zanoli: "Ha dato il suo contributo allo Scudetto, è il futuro dell'Italia"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli, è intervenuto nel corso di 'Si Gonfia la Rete', trasmissione in onda su Radio Crc: "Non parlo di mercato soprattutto nei momenti di mercato, anche se lui è un calciatore del Napoli. È uno Zanoli molto cresciuto. In altre occasioni abbiamo commentate durante questa stagione che ha potenzialità straordinarie. Credo che sia il futuro dell’Italia che sta facendo vedere risultati importanti da un punto di vista sportivo con le tre finaliste. Un’Italia di talenti che stanno sbocciando, basta vedere l’under 20 che sta facendo cose importanti in Sud America.

Zanoli può fare ancora cose straordinarie e ne siamo tutti certi. Ha dato il suo contributo nella prima parte di campionato a Napoli per quello che poteva fare visto che Di Lorenzo conferma di essere importantissimo e affidabile per il Napoli. Zanoli ha svolto il suo compito fin quando è stato a Napoli questa stagione, quindi ha dato il suo contributo. Ha fatto un grande girone di ritorno in una situazione estremamente complicata come quella vissuta dalla Sampdoria e non è un dettaglio a quell’età. Ha dimostrato che al di là delle potenzialità ha una personalità incredibile, può eccellere nel proprio ruolo.