Ambrosini elogia Allan: "E' un giocatore fondamentale, da lui non si può prescindere"

L'ex giocatore del Milan e attuale conmmentatore per Sky, Massimo Ambrosini ha commentato negli studi dell'emittente satelittare il pareggio del Napoli contro il Milan: "Oggi ci sono stati dei ritmi medio-bassi. Il Napoli però ha recuperato un giocatore fondamentale come Allan, da cui non si può prescindere, è il giocatore che può dare la scintilla"