AUDIO - Braglia: "Italiano? Lo escluderei dalla panchina bollente di Napoli, Allegri perfetto"

A 'Maracanà', ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Gasperini ha parlato di una grande compattezza della sua Atalanta e di una grande mentalità:

"Per me potrebbe anche lasciare a fine stagione Gasperini, se dovesse finire con una vittoria eclatante. Sarebbe la fine di un percorso alla grande e ci potrebbe stare che lui cerchi un'altra società che gli dia gli stessi stimoli. per me sarebbe un allenatore da Juventus. Dall'epoca in cui Gasperini era all'Inter è passato un po' di tempo. Il problema di fondo è che ormai ha un suo pedigree, non sono d'accordo quando si dice che non può allenare le big. La Juve poi è dove Gasperini è nato. Altrimenti ha un altro amore che è il Genoa, tornerebbe lì. Girano voci...".

Come ha visto la Fiorentina?

"Italiano lo escluderei da una panchina che scotta come quella del Napoli. Per me lì sarebbe perfetto Allegri".

Milan, tante critiche per Pioli:

"Il campo ieri e non solo ha detto delle cose diverse da quelle che si ipotizzavano. E' anche vero però che comunque certi atteggiamenti di alcuni giocatori non mi sono piaciuti. A me gli atteggiamenti di uno come Leao non piacciono. L'indisponenza che ha avuto in una partita così importante secondo me non rispecchia quello che dovrebbe essere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e del club. Dalle sue parole si è capito che ormai l'avventura sia finita".