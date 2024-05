Udinese, Lovric chiama a rapporto i tifosi per il Napoli: "Sosteneteci in questo finale!"

Ospite della cena dei Club del Medio Friuli organizzata dall’AUC in quel di Fagagna, il centrocampista Sandi Lovric ha detto la sua sul momento

Ospite della cena dei Club del Medio Friuli organizzata dall’AUC in quel di Fagagna, il centrocampista Sandi Lovric ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Queste le parole a TV12:

Come va con l'infortunio?

“Mi sto riprendendo, sto molto meglio. Ho già incominciato a correre e non vedo l’ora di andare in campo aiutando i ragazzi nella situazione difficile in cui siamo. Mi sto allenando al massimo e sto facendo tutto il possibile per tornare al più presto, penso di farcela prima che finisca la stagione”.

Che aria si respira dopo l'arrivo di Cannavaro?

“L’aria è diversa, molto positiva. Penso che il mister con tutta la sua esperienza può darci tanto in questa situazione. Si vede che ha fiducia e personalità, penso che nella nostra situazione possa darci tanto, ora per le ultime gare abbiamo bisogno di fiducia e ci sta dando tanto in questo senso”.

La classifica è forse nel momento peggiore della stagione, che cosa senti in spogliatoio?

“Si sente sicuramente il peso della classifica, ma nel gruppo sento consapevolezza della situazione e sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più. Sappiamo l’importanza di finire questa stagione bene, i ragazzi danno tutto e vogliamo risolvere la situazione al meglio”.

Non sta mancando il sostegno dei tifosi presenti anche quest'oggi:

“I nostri tifosi sono fondamentali, specialmente in questa situazione. Non hanno mai mollato e siamo grati per questo, voglio dire grazie e che ci sostengano nel finale di stagione come fatto fino ad ora, diamo tutti il massimo per finire la stagione”.