Conte-Chelsea, l'esperto di calcio inglese: "Tra i papabili, ma c'è più di una difficoltà"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Assosservatori ed esperto di calcio inglese: “Conte al Chelsea? Pochettino ha voluto molti giocatori nuovi da tutte le parti del mondo, ma i risultati sono mediocri. È ovvio che tutti gli occhi vanno a cercare un allenatore e Conte ha fatto bene e vinto al Chelsea. Quindi potrebbe essere sicuramente un papabile per il Chelsea dato che conosce l’ambiente. Il problema grosso rimane sempre l’ingaggio dell’allenatore più tutto quello che vuole intorno. Ha un entourage intorno che è costoso e difficile da inserire in alcuni tessuti. Il nome di Conte è sicuramente appetibile in Inghilterra.

C’è da chiedersi se De Laurentiis accetta tutte le condizioni di Conte. Questo è il problema grosso con il Napoli. A Napoli c’è una situazione tale dove ci sono De Laurentiis e il suo uomo che mettono dei paletti che non sono superabili, bisogna capire se con Conte lo si possa fare. De Laurentiis è un top degli imprenditori.

Se Osimhen potrebbe arrivare in Inghilterra? Assolutamente sì perché è il giocatore tipico per l’Inghilterra. Perdendo Mbappè, anche il PSG avrebbe un buco grosso e non si fa spaventare dagli oltre 100 milioni che servono per Osimhen. Ho paura che il Napoli si sia già arreso a perdere Osimhen. Ci sono tante piste, costano, ma se vuoi essere il Napoli campione d’Italia devi anche acquistare a grandi cifre. Bisogna impostare il futuro guardando ben in faccia alla realtà”.