Parma promosso in A: lo show del napoletano Troianiello negli spogliatoi è virale

Durante i festeggiamenti, infatti, ennesimo epico show di Gennaro Troianiello, collaboratore tecnico della formazione ducale.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

In un mondo ormai sempre più 2.0, il suo modo di festeggiare ha fatto la storia del web: discorso, incitazioni varie, maglia strappata e balli al grido di "Ma quanto è bello Gennaro Troianello". E il rito non poteva non consumarsi ieri nello spogliatoio del Parma, fresco di ritorno in Serie A dopo tre anni in B: durante i festeggiamenti, infatti, ennesimo epico show di Gennaro Troianiello, collaboratore tecnico della formazione ducale. Ovviamente, documentato a mezzo social: