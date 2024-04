Auriemma: “Calzona non è un allenatore, scelta sbagliata di Chiavelli”

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', in onda su Tele A, si è espresso così su Francesco Calzona

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', in onda su Tele A, si è espresso così su Francesco Calzona: "Calzona non è un allenatore. Perché ridete? Lui fa il Ct, non è mai stato allenatore in prima nel lavoro quotidiano. Dobbiamo essere chiari e perentori. La scelta di Calzona è stata fatta da Chiavelli, ed è stata una scelta sbagliata perché non ha mai avuto quel ruolo in prima in Serie A ed a 48 ore dal Barcellona”.