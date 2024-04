Auriemma su Italiano: "Volete criticarlo per forza, ma vedete la rosa che ha..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato da un tifoso anche su Vincenzo Italiano

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato da un tifoso anche su Vincenzo Italiano ed i gol incassati nel finale: "Cosa doveva fare ieri. Italiano ha messo fuori Beltran e Belotti, ha messo un centrocampista ed un difensore. E' anche troppo quanto ha resistito contro l'Atalanta a Bergamo. Vi segnalo anche Terracciano, ma è un portiere di prima fascia? Avete visto il primo gol?

Volete dire che Italiano per forza che non va bene, e ditelo, poi quando però andrà in un'altra squadra e direte 'ah, ma quanto è bravo', Gli allenatori vanno giudicati anche in base agli uomini che hanno a disposizione. Italiano non ha una squadra fortemente competitiva, ma anche stavolta è arrivato quasi in finale, se all'andata Carnesecchi non avesse fatto il prodigio avrebbe vinto 2 o 3 a 0 e sarebbe stata un'altra partita. Può arrivare in fondo alla Conference, come l'anno scorso, con una squadra che non è niente di che. Fase difensiva? Chi non sa nulla di calcio può esprimersi, ma perché deve criticare il mio giudizio. Per me è un ottimo allenatore e lo vedrei bene a Napoli, anche per ricostruire la squadra a sua immagine e somiglianza, anche se c'è riserva mentale da chi conosce poco il calcio. Tra l'altro non potendo secondo me andare sui top allenatori. Ho la libertà di esprimere il mio pensiero? Come voi avete il vostro diritto anche se è un pensiero ignorante calcisticamente".