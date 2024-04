Bargiggia su Conte: "Non mi risulta né al Napoli né al Milan! Ma sicuri risolverebbe tutto?"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto a Tv Play parlando delle ultime sul valzer di panchine in Serie A.

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto a Tv Play parlando delle ultime sul valzer di panchine in Serie A: "Prossimo allenatore del Milan? Al momento l’ordine è questo per: Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali".