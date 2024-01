Campilongo su Mazzarri: "Calcio medievale e difensivo, sacrifica Di Lorenzo, Kvara e Politano"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore della Lazio e allenatore Sasà Campilongo, interrogato sul cambio modulo

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore della Lazio e allenatore Sasà Campilongo, interrogato sul cambio modulo col passaggio al 3-5-2: "Difesa a 3? Io non sono un fautore della difesa a 3. Il calcio è ormai evoluto, si studia tanto, forse si può anche fare ma l'atteggiamento dovrebbe essere comunque propositivo. Anche la difesa a 3 del Monza è propositiva, quella di Juric o Gasperini, spesso con due trequartisti oltre alla punta. Nel Napoli da 10 anni nessuno è abituato perché abbiamo visto il calcio di Sarri e Spalletti, pure con Ancelotti nonostante i risultati.

Non eravamo abituati al calcio difensivista di Mazzarri che gioca a 5, si potrebbe pure farla, ma un minimo spregiudicata. Si stanno sacrificando giocatori come Di Lorenzo, Kvara, Politano, lo dissi anche in passato che si è tornati ad un calcio medievale. Poi sui risultati, così ti può andare bene una volta, ma quante volte ti andrà bene?".