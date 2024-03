Cannavaro: “Avrei allenato questo Napoli anche gratis. Cambiati troppi tecnici: il problema"

L'ex azzurro e Pallone d'Oro Fabio Cannavaro si è raccontato a 'Legends ci vediamo a Napoli' su Sportitalia.

L'ex azzurro e Pallone d'Oro Fabio Cannavaro si è raccontato a 'Legends ci vediamo a Napoli' su Sportitalia: "Avrei allenato questo Napoli anche gratis, é il sogno di tutti gli allenatori. Credo che non centri l’esperienza nell’assenza del mio nome tra i 50 candidati vagliati da De Laurentiis per la panchina del Napoli per il dopo Garcia.

Il problema del Napoli di quest’anno é che ha cambiato troppi tecnici e i giocatori hanno dovuto assimilare troppi concetti diversi tra loro. Ci sta che si vada in confusione. Con l’Atalanta é l’ultima occasione Champions.

Tante persone non rispettano l’esperienza che ho fatto in Cina. Ma io sono un allenatore e voglio allenare. Ancora oggi dopo due anni dal mio rientro in Italia continuo a studiare ed aggiornarmi perché so che questo é quello che voglio fare!".

Sull'acquisto del Centro Paradiso di Soccavo: "L’idea mi é venuta qualche anno fa e l’ho portata avanti in silenzio. É una struttura che deve restare in piedi per cento anni e non chiudere più. Vorrei fare il settore giovanile di una scuola calcio o di un’accademia con l’obiettivo di portare il più grande numero possibile di bambini li”.