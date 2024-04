Napoli in ritiro, ma non è la prima volta in stagione: l'ultimo precedente non ha dato frutti

Il Napoli da ieri sera è in ritiro al Novotel di Caserta, in vista del big match di domani sera contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli da ieri sera è in ritiro al Novotel di Caserta, in vista del big match di domani sera contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Ma non è la prima volta che accade in stagione. Nell'ultimo precedente, però, le cose non andarono bene.

Lo sottolinea oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Il ritiro non è la panacea di tutti i mali, il Napoli l’aveva fatto anche dopo la sconfitta contro il Torino ma la stagione non ha registrato alcuna svolta. Calzona ha mediato con la società per evitare un ritiro più lungo".