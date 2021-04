Canovi perplesso: "Come fai a lasciare Napoli con tutti i suoi tifosi fuori dalla SuperLega?"

Dario Canovi dall'alto della sua esperienza analizza molto dettagliatamente la nascita della SuperLega sottolineando anche i motivi alla base di questa grande novità. "E' un tema complesso - dice lo storico agente a Tuttomercatoweb.com - ci sono naturalmente in gioco gli interessi economici ma non credo che la SuperLega possa fare a meno delle Federazioni nazionali e internazionali. I club che vi prendono parte puntano ad una divisione diversa degli introiti delle coppe internazionali e nazionali. Però se cinque delle venti squadre della SuperLega devono essere designate in base al piazzamento nei campionati è chiaro che servirà l'adesione delle Federazioni nazionali e internazionali. In ogni caso credo che possa richiamare di più un Roma-Lazio o un Juve-Torino che un Juve-Lione. E' un tentativo di ricatto che i grandi club stanno facendo alle Federazioni internazionali"

Non tutte le big comunque accetteranno... "Il PSG non può accettare perchè ci sono i mondiali in Qatar nel 2024, però puoi fare una Superlega senza PSG o Marsiglia? Comunque, a me personalmente non piace una cosa del genere. Si va snaturare il calcio che diventa così sempre più business, troppo elitario. E finiscono le belle storie del pallone. Peraltro rimarrebbero fuori alcuni club con un grosso numero di tifosi, ad esempio il Napoli o la Roma. Come fai a lasciarli fuori? Ripeto, è un ricatto dei club per una fetta più grande della torta. La Fifa e l'Uefa hanno incassi enormi frutto degli sforzi ed investimenti dei club. La Fifa e l'Uefa organizzano tornei che poi rivendono ma a quegli stessi tornei partecipano giocatori pagati dai club e che hanno un ritorno modesto rispetto alla cifra globale. Credo sia questo lo scopo di questo golpe"