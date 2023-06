Caso Juve, Pres. Figc Gravina sulle sentenze UEFA: “Tema che non mi affascina”

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Se la Juventus verrà squalificata dalle coppe europee? E' un tema che non mi affascina". Così Gabriele Gravina riguardo al club bianconero in attesa della decisione della Uefa. 'Io faccio il vicepresidente della Uefa come sono presidente della Figc, credo molto nell'autonomia della giustizia - ha aggiunto Gravina oggi a Coverciano -. Non conosco assolutamente nulla, non spetta a me.

Piuttosto mi affascina l'idea che finalmente in Italia abbiamo acquisito un momento di serenità per non andare a intaccare non solo il campionato scorso ma soprattutto i prossimi campionati. Abbiamo chiuso, ora rimbocchiamoci le maniche, stabiliamo delle regole ferree per tutti e andiamo avanti". (ANSA).