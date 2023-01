Cassano non ci sta: “Leggo la 'Juve è tornata'... è tornata a far schifo tutte le partite!"

Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv su Twitch, ha commentato il momento della Juventus e usato toni duri per i bianconeri

Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv su Twitch, ha commentato il momento della Juventus e usato toni duri per i bianconeri nonostante la rimonta in classifica: “Allegri dice un passo per volta per l’obiettivo minimo del quarto posto, ma è una bugia che mi fa schifo ascoltare. Lui stesso disse che bisogna tentare di vincere lo Scudetto e la realtà è che sulla carta la Juve e l’Inter sono le più forti del campionato. Ci sta lo scontro di pensiero, ma se mi prendi per il culo allora io ti dico che mi fa schifo questo.