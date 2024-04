Cavasin: "Futuro Napoli? Serve un tecnico che sappia comunicare con club e calciatori"

"Ripartirei senza dubbio dai giocatori importanti".

Aberto Cavasin, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli paga le tante problematiche che si porta dietro dall'estate, adesso è molto difficile risollevarsi da questa situazione perché gli obiettivi più importanti sono evaporati. L'ambiente adesso è attraversato da rabbia, delusione, e sulla squadra piovono critiche pesanti. Ogni allenatore prova a fare del suo meglio ma sembra che al momento i giocatori pensino più ai loro obiettivi personali che non alla squadra. Sembrano non più proiettati nel Napoli.

Non credo la campagna acquisti sbagliata abbia influito più di tanto sui risultati del Napoli, ma se gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra hanno puntato sempre sugli stessi è perché in settimana hanno appurato che davano più certezze dei nuovi arrivati, che tra l'altro hanno bisogno di un periodo di adattamento alla nuova realtà in cui si immergono. I nuovi potranno dimostrare in futuro il loro valore, ma al momento non offrivano garanzie maggiori di quelli della passata stagione e preferirli a questi comportava rischi troppo grossi".

Futuro Napoli? Ci vuole innanzitutto chiarezza! Serve un allenatore che si assuma le proprie responsabilità, che sappia comunicare con la società e con i calciatori. Serve chiarezza anche nelle situazioni contrattuali e sportive dei calciatori che devono sapere con esattezza il loro ruolo nel progetto e devono avere garanzie a livello contrattuale. Ripartirei senza dubbio dai giocatori importanti. Quest'anno tra procuratori, situazioni contrattuali nebulose o lasciate in sospeso, incertezze e poca sicurezza nell'allenatore si è determinata la situazione attuale".