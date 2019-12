Chiariello: "Il Napoli meglio della Lazio da anni, ma ha vinto meno coppe..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “I laziali prendono in giro i tifosi juventini, perché in 15 giorni li hanno battuti due volte di seguito. Fa specie vedere la Juve perdere due volte di seguito contro la Lazio, che merita, e si iscrive alla lotta scudetto. Mi piace lanciare un tema: meglio Lotito che vince più coppe e coppetelle di De Laurentiis, ma che in campionato prende 130 punti di distacco e non arriva mai in Champions League o il Napoli che sfiora - tre volte nella gestione De Laurentiis - lo scudetto? I giochisti sostengono sia meglio il percorso di De Laurentiis, i risultatisti dicono meglio la Lazio di Lotito. Lascio a voi ogni pensiero e scelta, ma io penso che il Napoli ha fatto meglio della Lazio. Anche se ha vinto meno della Lazio, il Napoli è superiore. Lotito grande dirigente, ma non la cambierei la Lazio con il Napoli".