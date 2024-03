Chiariello: "L'Inter ha deluso, il Napoli no! Barça più forte dell'Atletico e pure favorito!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "L'Inter sta stra-dominando il campionato, già tutti i cantori di questo meraviglioso scudetto avevano sentenziato di aver visto la squadra più forte degli ultimi 20 anni, che il Napoli di Spalletti impallidiva al confronto, oggi sono orfani e non si sono resi conto che il massimo sforzo dell’Inter è in campionato, che quest’eliminazione viene da lontano, da quando dissi che Inzaghi era stato folle. Ne ho visti altri due casi di follia e ve li dico. L’Inter ha giocato contro il Real Sociedad in casa, importante partita per arrivare primi ai gironi, Inzaghi ha mostrato la sua poca statura internazionale facendo turnover. Vi pare possibile? Inzaghi ha pagato quell’errore.

Il Napoli ha fatto molto meglio dell’Inter. L’Inter non ha avuto ingiustizie arbitrali, il Napoli sì; Il Napoli ha prodotto 8 palle gol, non ha lasciato la presa, se l’è giocata e il Barcellona è 6 punti in avanti dell’Atletico Madrid. I fenomeni stanno a Barcellona, ma noi dobbiamo rammaricarci perché non siamo passati. Invece no, va detto: l’Inter è stata la grande delusione. Il Napoli non ha colpe, le colpe sono tutte in campionato, in Coppa Italia, sulla gestione della stagione, su com’è stata gestita la campagna acquisti di luglio e di gennaio, sull’organico societario, sulle intemperanze verbali del presidente. Tutte le colpe che volete, ma in Champions il Napoli è esente totalmente da colpe.

Perché? Come ho dimostrato, le prime non si battono e se nel girone ti capita il Real Madrid, punti ad arrivare secondo e quando ti esce il Barcellona agli ottavi sei fuori, punto. Il Napoli si è giocato la Champions col Barcellona, all’andata e al ritorno, l’andamento è nitido. Il campionato italiano è poco allenante, andatevi a vedere Liverpool-Manchester City. L’Inter non è in grado di vincere partite del genere perché non è abituata a fare a pugni, vincere in Italia è semplice. Questa è la verità. Rattoppata, ferita e disastrata, solo il Napoli ha fatto bene. Forse da questa considerazione potremmo ripartire con più fiducia da questa mania di dissoluzione che sento e vedo a Napoli e trovo insopportabile".