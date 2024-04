Collovati: “Conte sta aspettando due squadre, se arrivasse al Napoli vorrebbe Lukaku"

Mercato? Penso che nella rosa attuale andranno via in sette".



L'ex campione del mondo Fulvio Collovati, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli.

"Nuovo allenatore Napoli? Conte sta aspettando in primo luogo la Juventus, in secondo il Milan dove ha buoni rapporti con Zlatan Ibrahimovic. Arrivare oggi sulla panchina azzurra in questo momento è la soluzione migliore per qualsiasi tecnico. Se arrivasse Antonio Conte, non si accontenterebbe dei rientri dei giocatori dai prestiti, ma vorrebbe elementi pronti. Per sostituire Osimhen, ad esempio, vorrebbe Romelu Lukaku.

Il club azzurro non può più puntare sulle scommesse, ma deve puntare su calciatori consolidati. Chi al posto di Osimhen? Conte vorrebbe Lukaku. Un altro nome per gli azzurri, oltre a Zirkzee, potrebbe essere Boniface del Bayer Leverkusen. Poi c’è il profilo di Sesko. Diversi centravanti di ottimo livello militano in Bundesliga, ma servono cifre che orbitano tra i 40 e i 60 milioni di Euro. Questione Meret? Penso debba cambiare squadra, si è creato un problema ambientale intorno a lui. Un portiere deve sentire la fiducia dell’ambiente.

Mercato? Penso che nella rosa attuale andranno via in sette. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione per il Napoli. Venendo oggi a Napoli ho letto del possibile arrivo di Szczesny in azzurro, non so se potrebbe essere l’indizio di un arrivo di Allegri o Conte.

Dove può arrivare il Napoli? Resto fiducioso nonostante la partita col Frosinone, bisogna vincere con l’Empoli, la Roma e l’Udinese. Poi si vedrà, parliamo sempre di una squadra con giocatori di livello. Non riesco a spiegarmi i motivi del calo della squadra in questa annata”.