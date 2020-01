Condò: "Club con presidenti italiani devono fare attenzione, gli altri possono fare degli errori"

Il giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show: “Dal 2006 in poi, è finalmente la fase in cui abbiamo un certo numero di ragazzi di grande interesse. Abbiamo invidiato alcune generazioni passate dell'Inghilterra, Francia, Germania, adesso abbiamo Donnarumma, Meret, Zaniolo, Barella, Chiesa, Kean, giocatori che tutti insieme non avevamo da anni. Oggi i ragazzi vanno prodotti, non comprati e riuscire a trattenerli. Il futuro della Roma gira sulla capacità di trattenere Zaniolo e Pellegrini, due cardini forti su cui impostare il proprio futuro. La Juve applica la stessa formula del Bayern perché può permetterselo. Chissà se Friedkin con la Roma riuscirà a fare lo stesso. I club rimasti in mani italiane devono avere un’attenzione alla buona amministrazione mentre gli altri possono anche permettersi un errore”.