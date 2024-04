Cons. Simeone: "ADL se ne faccia una ragione, stadio resta il Maradona e si può ristrutturare!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli: "Su Bagnoli c’è grande scetticismo da parte di tutti, se ne sta facendo una ragione anche De Laurentiis che è un uomo intelligente. Al di là di tutto ciò che si può pensare, il presidente ha il vero obiettivo di portare gli Europei a Napoli, prima di tutto, e riqualificare lo Stadio Diego Armando Maradona.

Sul Centro Sportivo si possono fare 100.000 ragionamenti, ma lo stadio resta il nostro meraviglioso Maradona che dovrà essere messo nelle condizioni di poter ospitare, appunto, questi europei e di rendere degna la presenza di una struttura sportiva di questo livello per le qualità della squadra di calcio della Società Calcio Napoli ma soprattutto per i tifosi napoletani. Si lavora ‘a quattro mani’, ma anche di più: c’è l’intenzione da parte del Governo, il Ministro Fitto, Abodi.

Centro Sportivo a Bagnoli e ristrutturazione del Maradona? Perché no? Creare strutture di questa natura nella nostra città è un valore aggiunto per la nostra città, non solo per la Società Sportiva Calcio Napoli. Non c'è nessuna preclusione. Qual è la fattibilità di trasformare il Diego Armando Maradona in uno stadio che sia all'avanguardia pronto a scenari internazionali? Tutto quello che è stato detto è anche stato utilizzato in modo strumentalmente. Il Maradona si può ristrutturare".