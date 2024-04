Corbo rivela: "Mi risulta che ADL abbia consiglieri esterni alla società"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, firma de La Repubblica

"Passando alla stagione sportiva, le responsabilità sono solo di De Laurentiis? Mi dicono che nella cerchia di De Laurentiis ci sono una serie di consiglieri esterni alla società e lui deve guardarsi da chi gli dà consigli sbagliati. Deve affidarsi alle persone oggettivamente competenti. Va bene prendere un altro dirigente oltre Manna, basta che siano compatibili. Se prendi uno che fa la guerra all'altro, non va bene.

Chiavelli è un bravissimo commercialista esperto in questioni fiscali, è quanto di meglio ci sia per quanto riguarda la contrattualistica e soprattutto per le clausole. È veramente bravo, però è uno che, mi dicono, si oppone in determinate vicende e fa da freno alle decisioni. Su Micheli in un ruolo non suo è stato fatto il più evidente degli errori. Un consiglio per De Laurentiis: usi il consiglio di amministrazione per avere periodicamente e frequentemente momenti di collegialità in cui ci sia un confronto, anche se il potere decisionale resta a lui. C’è una posizione finanziaria attiva lorda della società molto solida e se mette le persone giuste al posto giusto può fare grandi cose. Però deve rinnovare. L’ottimismo è in funzione della velocità con cui fa il rinnovamento: più perde tempo e meno ci riesce".