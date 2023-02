Ct Ungheria: “Allo Spezia servirà un miracolo col Napoli. Dovrà evitare una cosa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria.



“Nessuno avrebbe potuto aspettarsi un impatto simile, sia di Kim che di Kvara. Il Napoli si è privato di pedine davvero importanti, ma la società è stata capace nel trovare i sostituti adeguati. Un mio giocatore in nazionale, compagno di Kim al Fenerbahce, mi parlava benissimo del coreano. Tuttavia, nessuno poteva prevedere che quasi potesse scalzare Koulibaly nel cuore dei tifosi”

Che gara sarà con lo Spezia?

“Ho avuto la sfortuna di allenare lo Spezia nell’anno della D. Il fatto di non essere stato riconfermato in Liguria rimarrà per me un cruccio, è una piazza che mi piace molto per il calore che trasmette. Ritengo, tuttavia, che con il Napoli servirà un miracolo. Dovranno cercare di non far giocare gli azzurri tra le linee ed evitare un pressing troppo alto. Il rischio, difatti, è quello di lasciare troppo spazio ad Osimhen”.