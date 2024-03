De Giovanni: "Indizi precisi e gravi c'erano tutti! Con che faccia Acerbi si allena con Thuram?"

Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Bordocampo', in onda sulle frequenze di Radio Capri.

Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Bordocampo', in onda sulle frequenze di Radio Capri: "Sono disgustato. Rilevo che il calcio italiano perde un'altra occasione di sembrare qualcosa di diverso da quell'infame circo basato sui soldi e sulla volontà di fare dei ricavi. Mi dispiace moltissimo che possiamo essere derubricati come tifosi di Juan Jesus, perché l'avremmo detto per qualsiasi altro calciatore. Conosco Juan Jesus, so che persona è ed escludo al 100% che possa aver sentito male e o che possa essersi inventato questa cosa.

Ricordo che la Giustizia Sportiva non funziona come la Giustizia Ordinaria, non ha bisogno dell'evidenza di prove ma anche in corrispondenza di una univocità, di una pluralità di indizi precisi, gravi e concordanti può procedere alle condanne. E qui gli indizi precisi, gravi e concordanti ci sono tutti. Purtroppo è il solito discorso. Qui non è questione di favorire una squadra o un'altra, il punto è che il calcio italiano cerca di evitare problematiche che comportano perdite di soldi. Dare l'immagine di un calcio italiano con presenza di sentimenti razzisti sarebbe grave e arriverebbero meno soldi.

Ormai il calcio italiano pensa solo ai soldi e lo testimonia il fatto che la Nazionale è dovuta andare negli Stati Uniti per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Oppure il fatto che in mezzo al campionato si prendono quattro squadre e si portano a Riad, in Arabia Saudita, a giocarsi la Supercoppa per quattro spiccioli, in un paese in cui vengono calpestati i diritti civili. Rientra tutto in questo quadro.

Basta con questi adesivi sulle giacche durante le intervisti, con questi messaggini letti dagli allenatori, con gli striscioni sorretti da tutte e due le squadre insieme. Io mi chiedo con che faccia il signor Acerbi si presenti all'allenamento con Thuram, Cuadrado, Bisseck, Dumfries. Non sono arrabbiato, sono disgustato".