De Maggio ribadisce: “Lindstrom è un fuoriclasse, il Napoli sbaglierebbe a non aspettarlo”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “A me Traorè incuriosisce vederlo nel ruolo di Kvaratskhelia, sarebbe un modo per valutarlo anche in vista del futuro. Vietato sbagliare contro l’Atalanta, ci saranno due filosofie a confronto con Calzona e Gasperini. Raspadori e Lindstrom sono costati 60 milioni e non hanno ancora ripagato la fiducia data visto il modulo. Loro sarebbero devastanti nel 4231. Continuo a dire che Lindstrom sia un fuoriclasse ed il Napoli sbaglierebbe a non aspettarlo”.