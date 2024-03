Del Genio: "19 falli contro 6 ma stessi gialli: non è accettabile! Bisogna contarli come nel basket..."

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la partita del Napoli contro l'Inter

"Tanti falli? Ormai giocano tutte uomo su uomo, quando vieni superato e quindi le cose si mettono male e c'è il fallo sistematico. Sono falli non da cartellino quasi sempre, ma ne fanno tanti e sistematicamente.

La punizione non basta e quindi molte squadre che fanno questo gioco la usano come tattica di gioco e non mi pare corretto. Bisognerà prima o poi cambiare il regolamento e penalizzare chi fa questo: come nel basket contando i falli. Che ne so, una punizione pericolosa ogni 15 falli o un rigore persino dopo 20, ma qualcosa si dovrà fare.

19 falli contro 6 non è accettabile. Con gli stessi gialli. Non si può perché è un calcio che ti permette di fare pressing alto e non farsi saltare quando va male la pressione".