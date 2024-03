Delio Rossi: "L'Atalanta gioca 1vs1 a tutto campo, Kvara dovrà fare la differenza"

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre dell'Atalanta, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre dell'Atalanta, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Sarà una partita interessante sia dal punto di vista tecnico che tattico. Bisogna vedere che Atalanta ci si ritrova davanti: una Atalanta in versione lusso è pericolosa. Giocano uno contro uno a tutto campo, creano problemi anche a grandi squadre come il Napoli.

La differenza sarà nei duelli, se vinci più duelli hai più possibilità di vincere la partita. Per questo bisognerà fare affidamento ai giocatori più abili nell’uno contro uno come Kvaratskhelia.

Sulla stagione? Storicamente nelle squadre che non vincono lo scudetto si fatica a ripetersi, a maggior ragione in ambienti come Napoli o Roma. Può essere che i calciatori abbiano dato per scontato qualcosa. Io mi auguro sempre di avere calciatori che abbiano motivazioni intrinseche e non che vengono dall’esterno, ma sono solo il 2%".