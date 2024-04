Ex prep. portieri: "Caprile se fosse stato del Napoli a Empoli l'avremmo lapidato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "Innanzitutto, a 3’30’’, Caprile ha fatto un lancio bellissimo di 45 metri sulla testa di Gyasi. Prima di questo, ne ha sbagliati tre, se fosse stato un giocatore del Napoli, l’avremmo lapidato. Gyasi è un 1,70m, Natan va verso la Tribuna a salutare qualcuno che conosce, evidentemente (ride, ndr). A 3’41’’ parte il cross in mezzo all’area di rigore per Cerri, da Gyasi e di prima: i grandi fanno così.

Natan ritorna come fosse in spiaggia, in ritardo di una decina di metri, ma com’è possibile? Uno ha voglia di giocare e l’altro no, parliamoci chiaro. L’unica colpa di Meret è quella di stare lì (ride, ndr). Qualsiasi portiere non avrebbe potuto fare niente.

Parata di Caprile su Osimhen? Questo vuol dire bene lo spazio e quindi difendere la porta. Caprile esce bene e difende la porta, se non fosse uscito, Osimhen avrebbe sfondato la porta".