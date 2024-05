Fedele: "Il Napoli avrebbe potuto dare un premio agli abbonati con il biglietto del film"

L'ha detto il dirigente e opinionista Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

“Come Sarri, anche Calzona prima di usare un calciatore nuovo impiega troppo tempo. Zielinski entrava a pochi minuti. Mertens sostituiva la punta. Per gli allenatori, credo che il presidente debba decidere se riformare tutto o prendere un allenatore di una certa autorevolezza perché è stato in piazze particolari, ha vinto uno scudetto ed ha gestito giocatori di un certo calibro. Effettivamente– ha detto il dirigente e opinionista Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- il film poteva essere realizzato dopo un ciclo. Ma ognuno fa il suo mestiere e quello del presidente del Napoli è reclamizzare. Sono d'accordo con un ascoltatore che ha detto che per gli abbonati l'ingresso al cinema poteva essere gratuito. L'abbonato, secondo me, deve essere gratificato perché ha fede. L'ottavo posto di quest'anno è figlio di un'annata disgraziata, fallimentare che ha oscurato la bellezza dello scudetto che, però, rimane. Ora il tifoso più che capire cosa è successo vorrà capire che succederà.

Quella di stasera è una partita particolare anche per l'Udinese che dopo questa partita va a Lecce, poi gioca in casa con l'Empoli per poi incontrare il Frosinone in trasferta. Quindi quella di stasera è una partita importantissima per la sopravvivenza in Serie A. Su Kvara io credo che il ragazzo faccia bene a chiedere anche 5mln visto che gli altri hanno guadagnato più del doppio rispetto a lui; quindi meriterebbe anche una certa cifra. E credo che il presidente avrebbe potuto approfittare del Decreto Crescita” .