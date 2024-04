Frosinone, Mazzitelli a Dazn: "Oggi contano i punti, va bene anche essere meno belli"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Napoli

Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Napoli, gara valida per la 32° giornata della Serie A TIM 2023/2024. Queste le sue parole: Per raggiungere punti avete sempre puntato sul gioco. Da qui alla fine possiamo aspettarci un Frosinone più brutto, meno bello ma che ottiene risultati? “Da adesso c’è da fare punti in qualsiasi modo. Meno belli va bene, l’importante è portare punti a raggiungere i nostri obiettivi. ”.