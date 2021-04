Galeone: "Superlega? Non verrà mai fatta. Va contro la prima regola del calcio"

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. "A inizio campionato avevo detto che questa Juve avrebbe fatto difficoltà anche ad arrivare in Champions. In molti mi aggredirono a suo tempo. Futuro Allegri? Bisogna vedere come finirà il campionato della Juventus. Non credo che Conte vorrà regalare nulla alla Juve. Superlega? Non verrà mai fatta a mio avviso. Va contro la prima regola del calcio: la meritocrazia del campo. Il merito sportivo così muore. Allegri al Bayern? Se avessi un euro lo punterei più su un ritorno di Max alla Juventus".