Dazn, Toni: "Non vedono l'ora che finisca, gli azzurri vanno stuzzicati l'anno prossimo"

Nel post-partita di Udinese-Napoli, l’ex attaccante Luca Toni è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

Nel post-partita di Udinese-Napoli, l’ex attaccante Luca Toni è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il Napoli deve ripartire la prossima stagione. Secondo me la squadra c’è, poi bisogna vedere se partirà Osimhen. La squadra è quella che ha vinto il campionato l’anno scorso, i giocatori ci sono, vanno stuzzicati nel modo giusto. Secondo me, ognuno di loro non vede l’ora che finisce questa stagione per ripartire la grande la prossima”.