Gazzetta, D'Angelo: "Montella piace ad ADL dai tempi del Catania"

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha tante qualità per vincere la partita di Empoli, ma anche dei passaggi a vuoto per essere il vero Napoli. Non è possibile che i campioni d’Italia non riescano a vincere tre partite di seguito. Il Napoli è tornato a far bene la fase offensiva, ma anche a regalare troppe occasioni all’avversario e ciò non va bene se vuoi entrare in Europa.

Montella piace a De Laurentiis sin dai tempi del Catania, poi fu ricontattato quando allenava la Fiorentina, ma in quella circostanza c’era una clausola sul contratto di Montella alla Fiorentina e non se ne fece nulla. Da quel momento non ci sono stati più contatti, ma negli ultimi mesi Montella e De Laurentiis si sono incontrati fortuitamente e c’è sempre un rapporto cordiale tra i due”.