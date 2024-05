Sky, Modugno: "Tre nomi più di tutti in corsa per la panchina del Napoli"

“Piace Gasperini, mentre Conte è sullo sfondo dopo un dialogo forte che è diventato abbastanza stantio. Per Gasperini devi aspettare: si sta giocando tutto con l'Atalanta in questo finale di stagione dei nerazzurri. Il Napoli. - ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – può attendere la finale di Europa League, per un sì o un no di Gasperini? Potrebbe, ma se volesse farlo si accollerebbe un margine di rischio. La verità è che non c'è una decisione già presa. Italiano è una vecchia idea che torna prepotente.

Ci sono tre opzioni, tutte di valore, ma va aspettato Gasperini per avere tutte le carte sul tavolo. Pioli ha ancora un anno di contratto e deve risolvere la sua questione contrattuale col Milan: ci sono soldi in ballo, dal momento che il suo ingaggio è di circa 10 milioni lordi. Italiano ha una situazione più definita, ma il Napoli non può permettersi di andare di fretta”