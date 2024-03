Il paragone di Acerbi: "Malattia una passeggiata rispetto a quello che ho appena vissuto"

Nella sua lunga intervista al Corriere della Sera, Francesco Acerbi ha parlato ancora dell'episodio che lo ha visto coinvolto con Juan Jesus

Lei che ha avuto un cancro e una recidiva si è mai sentito discriminato?

Certo, per questo ritengo che se uno sbaglia è giusto che paghi, come io ho pagato la multa quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma che mi urlavano “devi morire”’. In migliaia lo gridavano a me, che sono guarito due volte da un tumore e che sono testimonial dell’Airc".

È stato più complicato gestire questa vicenda rispetto alla malattia?

"Non c’è paragone, quella in confronto è stata una passeggiata, non ho avuto paura. Invece l’accanimento atroce che ho visto nei miei confronti in questi giorni mi ha ferito. Ho fatto tanto per togliermi l’etichetta che avevo quando ero più giovane e diventare un esempio di costanza e professionalità e ho rischiato di perdere tutto in un attimo".