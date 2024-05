Illuso chi pensava al secondo Scudetto? Causio: "Ma neanche arrivare a 30 punti..."

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Udinese ci crede stasera, i tre punti sarebbero fondamentali. L’ultimo Napoli non mi ha impressionato così come l’Udinese. Il campionato disastroso lo hanno fatto entrambe quest’anno. L’Udinese si sta trovando in una situazione non prevista. Ha pareggiato tante di quelle partite che ora si trova in una situazione inaspettata. Per l’organico che ha dovrebbe stare nella parte sinistra della partita. Ora ha tre scontri diretti dopo il Napoli e non sarà facile. Devono tirar fuori gli attributi, perché stasera il Napoli ha l’ultima speranza di agguantare una buona posizione in classifica, non penso che il Napoli voglia continuare a far brutte figure.

Illuso chi pensa di vincere due scudetti di fila? Avevo un presidente che la pensava in un altro modo, per lui dovevi vincere tutti gli anni. Io l’ho vinto lo scudetto due volte consecutivamente alla Juventus, ma poi se non ci riuscivamo non arrivavamo a trenta punti dalla vetta, eravamo sempre lì”.