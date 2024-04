Imparato: "Conte al Napoli? Non ci credo, piuttosto in lista metterei Allegri"

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Conte al Napoli? Non ci credo, piuttosto in una lista metterei Allegri che secondo me vincerà la Coppa Italia ma lascerà la Juventus al termine della stagione. Personalmente se potessi scegliere prenderei Gasperini come allenatore dal quale ripartire”.