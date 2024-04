L'editoriale di Caiazza: "Dello scudetto c’è rimasto solo il film"

Ormai ci siamo. Manca davvero poco al grande giorno. Il 4 maggio si avvicina. Il d-day di Aurelio De Laurentiis è prossimo

Fonte: di Salvatore Caiazza - Il Roma

Ormai ci siamo. Manca davvero poco al grande giorno. Il 4 maggio si avvicina. Il d-day di Aurelio De Laurentiis è prossimo. A distanza di un anno dalla vittoria dello scudetto ad Udine, il presidente “aprirà” le porte dei cinema per far godere ai tifosi il film dello scudetto. “Sarò con te” farà parte del programma di molte sale. Saranno centodieci minuti di emozioni. Un’ora e cinquanta di immagini che resteranno per sempre scolpite nei cuori del popolo partenopeo. Certo è che sarebbe stato bello avere una continuità diversa in questa stagione con lo scudetto sul petto. Quel tricolore tanto atteso andava onorato alla grande. Ed, invece, è stato macchiato da prestazioni pessime e risultati deludenti.

Ma il passato non si cancella. Peccato che di quell’impresa sia rimasto solo il film. Aurelio De Laurentiis spera di potere fare tanti incassi al botteghino. C’è tutto in questa pellicola. Una full immersion di vittorie, di gol, di esultanze. È stato tutto perfetto. Lucianone Spalletti era alla guida di un gruppo magico capace di fare cose straordinarie. Un unicum che forse non sarà più ripetibile. A meno che De Laurentiis non decida di cambiare registro e rimettere le cose a poste con un allenatore cazzutto, una campagna acquisti di livello e una dirigenza che sappia di calcio. Nessuno gli chiederà dimettersi da parte. Il Napoli è suo. Ma che si affidasse a uomini che conoscono il pallone come lui conosce il cinema. Non ha eguali nel suo campo. Potrebbe fare lezioni a chiunque. Peccato che si sia convinto di essere infallibile anche nel calcio.

Purtroppo per lui i fatti non gli hanno dato ragione. Non ha funzionato niente quest’anno. Dalla scelta degli allenatori al mercato è stato un fallimento totale. purtroppo E gli obiettivi sono rimasti una chimera. Ha provato a stimolare l’ambiente con degli interventi ma niente da fare. Il gruppo si è sfaldato, si è demotivato, ha pagato dazio tecnicamente e mentalmente. Ha perso contro chiunque. Ha avuto qualche reazione ma poi è annegato nuovamente. Mancano cinque giornate alla fine del torneo. Ci saranno le sfide con Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce. Ci sono in palio 15 punti che se il Napoli facesse il Napoli non avrebbe problemi ad incassare. Chissà cosa accadrà da qui al 26 maggio prossimo. Intanto godiamoci il film “Sarò con te” perché solo quello c’è rimasto dello scudetto.