L'esperto di calcio inglese: "Osimhen-Lukaku? No, al Chelsea chiederei un altro attaccante"

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Al Chelsea può succedere di tutto quest’estate. Non sarei sorpreso se andasse dal Napoli a dare la clausola per Osimhen. Al momento non è stato ancora scelto l’allenatore del Chelsea, ma dal punto di vista dei soldi al Chelsea non hanno problemi. Lukaku come contropartita? Io gli chiederei Mudryk in cambio di Osimhen.

Lindstrom? Non ha trovato lo spazio giusto, poi ha avuto delle difficoltà di inserimento tra la lingua, il cibo, i diversi allenatori eccetera. Quando ero osservatore del Chelsea venivo al San Paolo per Cavani perché me lo chiedevano sempre e mi chiedevano di seguirlo. Poi c’era Hamsik che pure volevano, ma Cavani pure era appetibile e monitoravo entrambi. Poi le cose cambiarono e cambiò anche l’idea su Hamsik e Cavani”.