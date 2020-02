L'ex azzurro Bordin: "Il tifo a Napoli era una spinta in più, non averlo ha inciso"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Bordin, ex giocatore del Napoli: “Fattore pubblico? Si parla spesso del loro aiuto, come 12° giocatore in campo. Il tifo a Napoli era una spinta in più, non averlo in questo momento sicuramente può incidere. Ogni squadra ha un punto debole e probabilmente anche l'Inter nonostante il magnifico derby. Il Napoli è incappato in qualche ostacolo, ma penso che con un po' d'impegno si possa arrivare a portare risultati, nonostante incontri una squadra molto carica. Moldavia? Ho fatto due campionati, un anno e mezzo incredibile. Quest'anno a Baku siamo partiti bene, ti confronti con altre mentalità, culture, altre modalità di lavoro".